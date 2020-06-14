Врачей из Уфы направили в КЧР для помощи в лечении пациентов с коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 14 июня. /ТАСС/. Бригада из 17 врачей направлена из Уфы в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР) для помощи медикам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории КЧР.

"По обращению главы КЧР Рашида Темрезова к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в КЧР направлены 17 высокопрофессиональных врачей, имеющих большой опыт в лечении ковид-больных, полученный в крупном медицинском центре Уфы", - рассказали в оперштабе.

Бригада врачей приступит к работе с 15 июня.

"Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров направил в Карачаево-Черкесию большую партию средств индивидуальной защиты для медиков и дезинфекционных препаратов", - добавили в оперштабе.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 15 июня. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 98 случаев заражения коронавирусом, всего в республике зафиксировано 2 156 случаев инфицирования, 584 жителя выздоровели, десять человек умерли.