Заразившиеся коронавирусом работники и студенты КЧГУ получат единовременные выплаты

ЧЕРКЕССК, 14 июня. /ТАСС/. Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева (КЧГУ) окажет материальную поддержку работникам и студентам, заразившимся коронавирусом. Работники получат единовременные выплаты около 30 тыс. рублей, студенты - около 10 тыс., рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

"В дополнение к уже осуществляемым мерам социальной поддержки, работникам и студентам, заболевшим СOVID-19, будет оказана единовременная материальная помощь: в размере до 30 тыс. рублей - работникам и до 10 тыс. рублей - студентам", - рассказали в вузе.

Как отметил ректор университета Таусолтан Узденов, на сегодняшний день известно о девяти зараженных работниках и студентах вуза. "Мы старались сделать так, чтобы и студенты, и преподаватели не выходили на улицу без острой необходимости. Но, к сожалению, сегодня среди работников и студентов вуза есть случаи заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день нам известно о девяти заболевших, однако я думаю, что их больше", - сказал Узденов, слова которого приводит пресс-служба.

С момента введения в республике режима самоизоляции, в КЧГУ начали принимать различные меры поддержки для студентов и работников. Так, все бюджетники получили единовременную выплату в 3 тыс. рублей, дети-сироты - по 10 тыс. рублей, проживающие в общежитии вуза студенты освобождены от платы за проживание до конца учебного года. Около 1,5 тыс. иногородних студентов, которые во время режима самоизоляции остались в Карачаевске, получают бесплатные наборы продуктов и дезинфицирующих средств и средств защиты на весь период самоизоляции. Студентам, которые обучаются на платной основе, будут представлены финансовые каникулы.

Работники, которые на текущий момент все же находятся в здании вуза, получат заработные платы в двойном размере, также их обеспечивают бесплатными средствами защиты. Работники пенсионного возраста, бывшие работники вуза, которые оказались в сложной ситуации, получают бесплатную продуктовую помощь, средства бытовой химии и индивидуальной защиты. Специально созданный при университете Фонд поддержки студентов и работников закрыл долги представителей университета перед всеми продуктовыми магазинами и аптеками города.

Фонд поддержки студентов и работников Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева также передал в Карачаевскую центральную городскую и районную больницу два аппарата концентратора кислорода, семь пульсоксиметров, более 17 000 шприцев, 2 500 инъекционных систем и 15 упаковок необходимого для лечения пациентов с коронавирусом препарата "Клексан".

О ситуации в регионе

Режим самоизоляции в регионе продлен по 15 июня. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 98 случаев заражения коронавирусом, всего зафиксировано 2 156 случаев инфицирования, 584 жителя выздоровели, десять человек умерли.