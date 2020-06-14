Число выздоровевших после коронавируса военных в российской армии превысило 5 тыс.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. российских военнослужащих, которые были инфицированы коронавирусом, выздоровели. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5 003 человек", - сообщили в военном ведомстве. Общее число выздоровевших гражданских сотрудников увеличилось до 560.

По данным министерства, число военнослужащих с коронавирусом на 14 июня составляет 1 526, в вузах Минобороны зарегистрировано 347 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 264 случая среди гражданского персонала. У большинства инфицированных военнослужащих нет симптомов заболевания, в состоянии средней тяжести находятся семь человек, в тяжелом состоянии - один человек.

На 14 июня из военных комиссариатов в вооруженные силы направлено более 12 тыс. человек. По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не допущены 19 человек.

В Минобороны сообщили, что трижды в неделю все участники парада Победы, который состоится 24 июня, проходят экспресс-тестирование на коронавирус. На сегодняшний день инфицированных не выявлено.