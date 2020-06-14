В мире за сутки выявили более 137 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 137 тыс., превысив 7,69 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и превысило 427 тыс. Эти данные ВОЗ опубликовала в воскресенье.

По состоянию на 11:00 мск 14 июня в мире было зарегистрировано 7 690 708 инфицированных и 427 630 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 137 526, число умерших увеличилось на 4 281. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 142 672 новых случая заражения и 5 055 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 711 768. За сутки этот показатель возрос на 73 243. Количество умерших там увеличилось на 2 812 и достигло 199 252. В Европе насчитывается 2 398 779 заразившихся и 188 001 умерший. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 821, количество умерших увеличилось на 533.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 758 551, зафиксированы 16 640 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 20 910, умерли 380 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 032 524 человека. Далее следуют Бразилия (828 810), Россия (528 964), Индия (320 922), Великобритания (294 379), Испания (243 605), Италия (236 651), Перу (220 749), Германия (186 269) и Иран (184 955).