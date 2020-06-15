Фестиваль "Точка перемещения" ко Всемирному дню беженца пройдет онлайн

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Второй межмузейный фестиваль "Точка перемещения", посвященный вынужденной миграции и этнокультурному разнообразию города, пройдет с 15 по 21 июня в онлайн-формате. Он приурочен ко Всемирному дню беженца, который отмечается 20 июня, рассказали в пресс-службе Музея Москвы.

Организаторами выступают Музей Москвы, музей современного искусства "Гараж", Государственная Третьяковская галерея, просветительский проект "Школа языков соседей", Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Интеграционный центр для детей беженцев и мигрантов "Такие же дети".

"Миграция, как вынужденная, так и любая другая, - это важный процесс, который затрагивает каждого из нас. Любой мегаполис существует и развивается благодаря множеству перемещений - людей, идей, смыслов. В течение недели на лекциях, дискуссиях и мастер-классах можно будет послушать мнения специалистов, изложить свои и поделиться опытом. Принять участие в фестивале смогут все желающие", - отметили в пресс-службе.

Ранее генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова рассказала на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, что в этом году акцент будет сделан на исследовательской работе. Участников и зрителей ждет ряд дискуссий, посвященных проблемам людей, имеющих миграционный опыт.

В программе - цикл лекций "Современный мегаполис и миграционные потоки", дискуссия "Культурный багаж: презентации проектов и инициатив", круглый стол "Остановит ли пандемия беженцев? Новые реалии глобального кризиса вынужденного перемещения" и другие. В обсуждениях примут участие режиссеры, художники, кураторы, работающие с темой миграции. Все дискуссии фестиваля будут переведены на русский жестовый язык и доступны для глухих и слабослышащих.

Также Музей Москвы совместно с Третьяковской галереей подготовил серию мастер-классов для детей. Мастер-класс "Галерея русских типов" познакомит участников с Москвой прошлых веков и историей ее изменений через портреты знаменитого архитектора Аристотеля Фиорованти и императрицы Екатерины II, а "В одном большом городе..." - с творчеством художников Виктора Пивоварова и Михаила Рогинского. Ведущая мастер-классов - Полина Жураковская, куратор, научный сотрудник Музея Москвы.