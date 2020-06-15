В Молдавии снимается запрет на международное авиасообщение и открываются рестораны

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Запреты на международное авиасообщение и работу гостинично-ресторанного бизнеса прекращают действовать в Молдавии с понедельника в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Как заявил ранее премьер-министр республики Ион Кику, несмотря на резкий рост заражений коронавирусом, власти больше не могут ограничивать экономическую деятельность из-за сложной финансовой ситуации. Сдерживать эпидемию в республике будут при помощи более строгого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Управление гражданской авиации Молдавии уже проинформировало операторов других стран о возобновлении регулярных пассажирских рейсов, выполнение которых было приостановлено 17 марта. Ранее такие полеты осуществлялись только с разрешения национальной чрезвычайной комиссии.

В первую очередь начнутся полеты по маршруту Кишинев - Минск, однако граждане Белоруссии пока не смогут летать в Молдавию, так как республика открывает свои границы для иностранцев с 30 июня. Исключения сделаны только для членов семей молдавских граждан, лиц с долгосрочными визами, дипломатов и транзитных пассажиров. Запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение был снят в Молдавии еще в мае.

Заведения общественного питания должны организовать работу таким образом, чтобы дистанция между посетителями была не менее 1,5 метра. Допускается обслуживание не более четырех человек за столиком, при входе в заведение у каждого клиента будут измерять температуру. Как заверил ранее глава молдавского правительства, до 30 июня власти планируют снять все ограничения на экономическую деятельность.

Ситуация в стране

В четверг суточный прирост пациентов с коронавирусом в Молдавии вырос в два раза, до 406 человек, при этом в воскресенье он сократился до 281. Всего в республике было подтверждено 11 740 случаев заражения, из которых 1 920 - приходятся на работников медучреждений. В больницах и на дому на сегодняшний день проходят лечение 4 711 человек, из которых 359 находятся в тяжелом состоянии, не менее 24 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии в Молдавии были подтверждены 406 летальных исходов, смертность в стране находится на уровне 3,5%.

Молдавские эпидемиологи связывают рост заболеваемости с процессом снятия ограничительных мер, который власти начали в мае. При этом местные врачи заверяют, что ситуация находится под контролем и что они снабжены всем необходимым. На сегодняшний день в республике функционируют рынки, торговые центры и магазины. Гражданам разрешены прогулки на свежем воздухе, но запрещено собираться в группы из более чем трех человек.

Ограничения

На фоне роста заражений правительство республики решило с 15 июня вернуть госслужащих на удаленный режим работы. Она будет организована таким образом, чтобы часть сотрудников находилась на своих рабочих местах, а другая работала дома. Каждые две недели эти группы будут сменять друг друга и не пересекаться.

На прошлой неделе премьер Молдавии отдал распоряжение полиции вывести на улицы весь личный состав, чтобы усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Президент Игорь Додон разрешил привлечь к патрулированию улиц военнослужащих. Власти также рекомендовали администрациям Кишинева и второго по величине города Бельцы снизить концентрацию людей в общественном транспорте.