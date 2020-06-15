В Петербурге с 15 июня открываются парикмахерские и другие предприятия сферы услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге с понедельника возобновляют работу парикмахерские, некоторые городские бани, библиотеки и иные предприятия сферы услуг в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Это следует из опубликованного постановления городского правительства.

"В соответствии с внесенными изменениями в постановление правительства Санкт-Петербурга, с понедельника парикмахерские в Санкт-Петербурге смогут оказывать услуги, но по предварительной записи и за исключением косметических услуг", - говорится в документе.

Возобновляют работу некоторые бани, однако посетителям будут доступны только помывочные зоны. По предварительной записи смогут принимать клиентов риэлторские, рекрутинговые агентства, библиотеки и архивы. С 15 июня также разрешена работа фотомастерских, фотостудий и фотоателье, мебельных салонов, за исключением тех, которые расположены в торгово-развлекательных комплексах и торговых центрах. Торговые площадки крупного формата останутся временно закрыты. Разрешается доступ к аренде велосипедов и самокатов при условии их регулярной дезинфекции транспортных средств обслуживающими компаниями.

Восстанавливаются тренировки в профессиональных спортивных клубах и городских государственных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку. В транспортном обслуживании возобновляется действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

При сохранении благоприятной обстановки, городские власти планируют приступить ко второму этапу снятия ограничений в конце июня, открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту. С Роспотребнадзором обсуждается возможность открытия летних кафе и веранд. Также возможно открытие доступа в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк.

Сохранившиеся ограничения

В городе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением парада Победы на Дворцовой площади 24 июня. Для музыкального фестиваля Мариинского театра "Звезды белых ночей" - одного из знаковых культурных событий Петербурга и России - также возможно послабление, вопрос его проведения власти города обсуждают с Роспотребнадзором. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщал ТАСС, что фестиваль планируется провести 20 июня.