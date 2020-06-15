В Грузии возобновляются внутренний туризм и железнодорожное сообщение

ТБИЛИСИ, 15 июня. /ТАСС/. Внутренний туризм, а также железнодорожное сообщение возобновляются в Грузии с понедельника в рамках очередного этапа ослабления ограничительных мер. Передвижение по стране в целях туризма, а также движение поездов между городами были прекращены с 24 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

За неделю до возобновления внутреннего туризма в стране открылись гостиницы, а также рестораны, которые удовлетворяют стандартам и требованиям министерства здравоохранения.

В конце мая и начале июня ежедневный прирост инфицированных новым коронавирусом в Грузии в среднем колебался от одного до шести человек. На прошлой неделе это число стало увеличиваться. Теперь в среднем каждый день фиксируется более 10 новых случаев. Власти тем не менее не отказываются от планов по ослаблению мер и считают, что нет необходимости вновь вводить ограничения. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призывает граждан активно путешествовать по стране, однако соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

В Грузии в связи с пандемией с 21 марта по 22 мая действовал режим чрезвычайного положения. С 27 апреля власти стали смягчать введенные ранее ограничения. В республике выявлены 864 случая заражения коронавирусом. Еще трое граждан страны с диагностированной инфекцией доставлены на родину из-за рубежа, 703 человека выздоровели. На карантине находятся более 2,7 тыс. человек, в стационарах - 252, 14 пациентов умерли.