Нидерланды разрешают своим гражданам туристические поездки в 16 стран Европы

ГААГА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Нидерландов разрешает с понедельника своим гражданам поездки с туристическими целями в 16 европейских стран. В частности, путешествия стали возможны в соседние Германию и Францию - одни из самых популярных туристических направлений среди нидерландцев.

На онлайн-карте, опубликованной на сайте МИД Нидерландов, цвет ряда стран, входящих в Шенгенскую зону, изменен с оранжевого, означающего, что путешествия рекомендуются только в случае крайней необходимости, на желтый, который подразумевает, что путешествия возможны с соблюдением мер предосторожности. В частности, открыты для туризма, помимо Германии и Франции, Бельгия, Болгария, Италия, Португалия, Хорватия, Швейцария, страны Балтии.

Поэтапный подход

По возвращении из этих стран нидерландские туристы не будут обязаны избегать общения с окружающими в течение двух недель. Цвет стран, которые не готовы принимать туристов из Нидерландов (например, Дания), или государств, где самоизоляция является необходимой (например, Великобритания), останется оранжевым. Это же относится к Марокко и Турции, выходцы из которых составляют наиболее многочисленные общины в Нидерландах.

В отношении ряда других стран правительство намерено принять решение после 15 июня. Это, в частности, касается Греции и Испании, также являющихся популярными туристическими направлениями у нидерландцев.

Как ранее заявил премьер-министр страны Марк Рютте, это не означает, что путешествия полностью безопасны. "В случае крупной вспышки желтый цвет может быть изменен на оранжевый. И тогда люди, прибывшие из этих стран, должны будут на две недели исключить общение с окружающими", - сказал он. Глава нидерландского правительства также призвал с умом подходить к поездкам за границу. "Убедитесь, что вы знаете правила в стране назначения", - подчеркнул Рютте.

Также нидерландские власти пока не рекомендуют своим гражданам путешествовать за пределы Европы. Кроме того, с 15 июня Нидерланды готовы принимать европейских туристов из всех стран, за исключением Великобритании и Швеции.

С понедельника в Нидерландах также возобновляются занятия в колледжах и вузах. До этого преподавание велось в онлайн-формате. Начальные и средние школы открылись в стране чуть ранее.

Дальнейшие послабления не за горами

С 1 июля в стране должны заработать кемпинги, а ресторанам, кафе, кинотеатрам и театрам будет разрешено принимать до 100 человек единовременно (в настоящее время максимально разрешенное число посетителей составляет 30 человек). Возобновят свою деятельность религиозные учреждения, конгресс-центры, будет разрешено проводить свадебные церемонии при условии присутствия не более 100 гостей. Правительство не исключает, что с этого же дня смогут открыться сауны и тренажерные залы. С 1 сентября должно быть разрешено проведение спортивных состязаний и массовых мероприятий.

При этом, как предупредил Рютте, если число случаев заражения коронавирусом вновь начнет резко увеличиваться, правительство может пересмотреть свои решения и отложить смягчение мер или даже вновь ввести ограничения.

Коронавирус в Нидерландах

Первый случай заражения новым коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему моменту коронавирус в королевстве был выявлен более чем у 48,7 тыс. человек, умерли более 6 тыс. человек.

Решение о постепенном снятии ограничений принято на фоне снижения нагрузки на систему здравоохранения. Число случаев заражения и летальных исходов в стране неуклонно снижается на протяжении последних полутора месяцев. Также постепенно уменьшается число пациентов, госпитализированных или находящихся в отделениях интенсивной терапии.