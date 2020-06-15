Замглавы Минздрава Камкин оценит ситуацию с распространением коронавируса на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, прибывший в воскресенье на Камчатку для помощи полуострову в борьбе с коронавирусом, оценит ситуацию с распространением инфекции на полуострове. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора региона Владимир Солодов во время оперативного совещания в прямом эфире в Instagram .

"У нас на территории работает большая группа специалистов-инфекционистов, прибывших по линии Минздрава РФ и департамента правительства Москвы. Со вчерашнего дня у нас на территории также работает заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Геннадьевич Камкин. Состоятся два совещания с его участием: по реализации национального проекта и по реализации наших системных задач, в том числе связанных с началом строительства краевой больницы и совещание координационное по противодействию коронавирусной инфекции", - сказал Солодов.

Камчатский край лидирует среди дальневосточных регионов по количеству зараженных коронавирусом на 100 тыс. населения. Средний ежесуточный прирост заболевших составляет около 4%, что примерно на 1,5% выше, чем в других субъектах ДФО. По данным краевого Минздрава 12% всех заразившихся коронавирусом на Камчатке - работники медучреждений.

В регионе уже работают с пациентами, зараженными коронавирусом, три бригады военных врачей из Хабаровска, а также медики из Москвы и Владивостока. Кроме того, по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой на полуостров прибыла бригада из 20 медиков и два спецборта со средствами индивидуальной защиты и медоборудованием от правительства Москвы. Как сообщили ТАСС в Камчатском краевом медицинском колледже, кадровый состав медиков полуострова усилят и выпускниками этого учебного заведения.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с коронавирусом.

На Камчатке зарегистрировано более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 459 человек выздоровели, 32 умерли.