СМИ: племянница Трампа передала The New York Times информацию о налогах президента

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Племянница американского лидера Мэри Трамп опубликует в августе книгу, в которой, в частности, расскажет, что передала The New York Times информацию, которую газета в прошлом году использовала в материале о налогах Дональда Трампа. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал The Daily Beast.

По данным его источников, в книге "Слишком много и никогда не хватает" (Too Much And Never Enough), которая поступит в продажу 11 августа, 55-летняя племянница американского лидера расскажет "шокирующие и непристойные" случаи из жизни Трампа. Кроме того, по данным портала, она пояснит, как сыграла решающую роль в расследовании The New York Times, в котором говорилось, что республиканец с помощью налоговых схем забрал себе более $400 млн в пересчете на нынешние цены из бизнеса по недвижимости своего отца Фреда Трампа. Племянница президента была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии, предоставив газете налоговые декларации дяди и другую весьма конфиденциальную финансовую документацию своей семьи, сообщили источники портала.

В книгу также будет включена беседа Мэри с сестрой Трампа, отставным федеральным судьей Мэриэнн Трамп-Бэрри. Как отмечает The Daily Beast, она "поделится сокровенными мыслями" и подвергнет критике своего брата.

Страдавший от алкоголизма отец Мэри Фред Трамп - младший умер в 1981 году, когда ему было 42 года, после сердечного приступа. Племянница главы государства, отмечает портал, в книге обвинит Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти отца. По ее мнению, они не уделяли ему необходимого внимания. "Слишком много и никогда не хватает" станет первой книгой, написанной родственником нынешнего глава Белого дома, в которой он подвергается критике. Она поступит в продажу примерно за три месяца до президентских выборов в США.