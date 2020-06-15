"Известия": тест-система для выявления коронавируса за десять минут может появиться в РФ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ разрабатывают инновационную систему экспресс-диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции с помощью пептидов, пространственно комплементарных (подходящих как замок и ключ) шипу коронавируса. В случае успешного прохождения всех испытаний в России появится первая тест-система, которая сможет выявить вирус за десять минут, сообщает в понедельник газета "Известия" .

По данным издания, высокую скорость анализа возможно будет достичь благодаря применению технологий микроэлектроники, позволяющих минимизировать все ручные операции, а сам процесс нахождения вируса с помощью чипа будет автоматизирован и быстр. Кроме того, данные системы не потребуют специальных помещений ввиду своей мобильности.

"Эксперименты с использованием подобных пептидных биочипов нам неизвестны, - отметила в разговоре с "Известиями" ведущий научный сотрудник ЛЭТИ Татьяна Зимина. - Наша методика такова. Поскольку вирус находится в эпителии, для анализа необходима мокрота или мазок из горла или носа. На чипе из стекла или полимера размером с предметное стеклышко имеется входной резервуар с раствором, куда помещается проба для анализа. Чип вставляется в считывающее устройство, где раствор проходит мимо площадок с пептидами".

В том случае, если в пробе есть вирусы, они будут "прицепляться" к пептидам и испускать яркое свечение, которое можно будет увидеть с помощью оптического устройства. По данным издания, регистрация присоединившихся белков на таком биочипе проводится с использованием оптического метода, который также был разработан учеными из ЛЭТИ. Как отмечают специалисты университета, на весь цикл испытаний вплоть до сертификации Роспотребнадзором может уйти от восьми до десяти месяцев. Работу по разработке самой быстрой тест-системы на выявление новой коронавирусной инфекции ученые из ЛЭТИ ведут совместно с НИИ гриппа Министерства здравоохранения РФ, НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Ранее заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Юлия Мирошникова заявляла, что ФМБА планирует в скором времени обеспечить спортивные базы экспресс-тестами на наличие коронавируса, которые показывают результат в течение 15 минут.