Медикам в Забайкалье передали около 6 тыс. защитных очков

ЧИТА, 15 июня. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) передал медицинским организациям Забайкальского края около 6 тыс. защитных очков, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе краевого фонда развития региона.

"Для персонала медицинских организаций в Забайкалье поступило порядка 6 тыс. защитных очков. Приобретение и поставка защитных очков осуществлялась Фондом развития Забайкальского края на пожертвования Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока (единственным учредителем фонда является ФРДВ)", - говорится в сообщении.

Ранее в медучреждения региона при содействии ФРДВ поступили 36 тест-систем для проведения исследований на коронавирус.

Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе.

Как отмечал ранее Трутнев, закупка идет благодаря участию представителей бизнеса. Помощь врачам Дальнего Востока оказывают более 20 компаний. Всего приобретено 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. защитных очков, 408 тыс. респираторов и 200 тыс. пар медицинских перчаток.

Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты пять регионов Дальнего Востока (Бурятия, Забайкальский край, ЕАО, Магаданская область и Камчатский край) получили прямую финансовую помощь для покупки необходимого медицинского оборудования.