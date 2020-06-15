Акцию "Бессмертный полк" планируется провести в Хабаровске в конце июля

ХАБАРОВСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровска планируют провести акцию "Бессмертный полк" в конце июля, сообщила в понедельник городская администрации.

"Предварительно дата шествия определена на 26 июля - если ситуация с COVID-19 позволит. Его маршрут останется традиционным [по центральным улицам города]", - приводятся в сообщении слова начальника городского управления по делам молодежи и соцвопросам Инны Хопта.

В центральной части города уже определили пять точек сбора волонтеров, организован колл-центр. Волонтеров обеспечат всеми средствами защиты, действия участников акции будут строиться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и органов внутренних дел.

Последние три года в Хабаровске в строю "Бессмертного полка" проходят до 30 тыс. человек. "Каково будет количество участников на этот раз, сказать пока трудно, но, как показал опрос, несмотря на пандемию, желающих пройти по главным улицам города с портретами своих родных и близких, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, довольно много", - отмечается в сообщении.

9 мая в Хабаровском крае, как и в других регионах страны, прошла акция "Бессмертный полк - онлайн", в ней приняли участие около 150 тыс. жителей региона.

11 июня власти Хабаровского края сняли режим самоизоляции, действовавший из-за распространения коронавирусной инфекции с начала апреля, для большинства жителей, исключение составили жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. В регионе открыли парки и набережные, некоторые непродовольственные магазины, частично общепит, людям разрешили гулять и заниматься спортом, соблюдая дистанцирование. В регионе при этом сохраняется масочный режим. С начала пандемии в крае зарегистрировали свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 1,4 тыс. человек выздоровели, 19 умерли.