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Генпрокуратура взяла на контроль соблюдение прав школьников при сдаче ЕГЭ

С учетом эпидемиологической обстановки на особом контроле прокуроров находится соблюдение законодательства для предотвращения случаев заражения учащихся коронавирусом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России взяла на контроль вопросы соблюдения прав школьников при сдаче Единого государственного экзамена. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Генеральный прокурор Игорь Краснов лично контролирует все вопросы, связанные с соблюдением прав, законных интересов обучающихся и требует принимать незамедлительные меры по предупреждению и устранению любых нарушений в данной сфере", - говорится в сообщении.

С учетом эпидемиологической обстановки на особом контроле прокуроров находится неукоснительное соблюдение законодательства во всех пунктах проведения экзаменов для предотвращения случаев заражения коронавирусной инфекцией учащихся.

Прокурорам регионов также удается пресекать любые факты незаконного отстранения выпускников от сдачи ЕГЭ, добиваться реального устранения нарушений, допущенных в результате ненадлежащего контроля за проведением экзамена со стороны его организаторов.

Во время прошлогодней экзаменационной кампании прокурорами выявлено более 1,6 тыс. нарушений. В целях их устранения было внесено свыше 1,2 тыс. актов прокурорского реагирования.

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РоссияКраснов, Игорь Викторович
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