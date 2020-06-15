В Башкирии отменяют обязательное ношение перчаток в общественных местах

УФА, 15 июня. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился отменить обязательное требование о ношении перчаток в общественных местах. Для граждан старше 65 лет сохраняется требование о самоизоляции, сообщил он в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"Я попрошу подкорректировать ситуацию с перчатками. Лето, жара, масочный режим мы сохраняем, но по перчаткам аккуратно уберите. Требовать носить перчатки в общественных местах и так далее, это, наверное, излишне. В общественном транспорте мы дезинфекторы установили", - сказал Хабиров.

Вместе с тем глава региона подчеркнул, что режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями сохраняется.

С 15 июня разрешено работать оборудованным пляжам, с 22 - фитнес клубам, санатории откроются с 29 июня, добавил Хабиров. С 29 июня откроются спортивные залы и детские реабилитационные центры.

Детские и пришкольные лагеря заработают с 1 и 3 июля соответственно после проведения всех мер подготовки. "Там целый ряд требований Роспотребнадзора есть, начиная со сдачи анализа для тех, кто там работает, это большая работа, порядка 10 тыс. анализов нужно сделать", - отметил глава Башкирии.

По данным Минздрава республики, по состоянию на понедельник общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 4 547, более 82% случаев приходится на возрастную группу от 26 до 60 лет. На стационарном лечении находятся 1 030 человек.