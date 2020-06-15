В судах рекомендовали применять маски, перчатки и термометры

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Судебный департамент при Верховном суде России рекомендовал судам в ходе продолжающихся мер против пандемии коронавируса применять в судах перчатки, маски и бесконтактные термометры. Об этом ТАСС сообщили в Судебном департаменте, отвечая на запрос агентства.

Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции председателям судов, осуществляющим организацию работы судов, в том числе с участием присяжных, и начальникам управлений Судебного департамента в субъектах РФ было направлено письмо с рекомендациями.

"В частности, рекомендовано приобрести в установленном порядке и использовать на входе в здания (отдельные помещения) судов и управлений Судебного департамента аппараты для измерения температуры тела бесконтактным способом, устройство для дезинфекции рук, бактерицидные облучатели (рециркуляторы) закрытого типа, медицинские маски (респираторы) и халаты, одноразовые перчатки и очки", - сообщили в Судебном департаменте. Также рекомендовано проводить не реже чем дважды в день влажную уборку дезинфицирующими средствами помещений общего пользования (санузлы, лифты, холлы, коридоры и т. д.), не реже чем раз в три часа - обработку рабочих поверхностей дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехники обеззараживающими средствами, проводить проветривание помещений, применять для обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидные облучатели (рециркуляторы) закрытого типа, соблюдать требования главного государственного санитарного врача РФ и условия режима повышенной готовности, действующие в каждом конкретном регионе, включая режим самоизоляции отдельных граждан, правила социального дистанцирования и использование средств защиты органов дыхания.

"Организацию и обеспечение судебных заседаний необходимо осуществлять с соблюдением указанных требований и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в субъекте РФ, рекомендаций Роспотребнадзора и его территориальных органов, возраста, состояния здоровья работников и посетителей судов", - сообщили в департаменте.