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МВД разработало критерии оценки информации о наркотиках для блокировки сайтов

Под блокировку, в частности, попадут сайты, рассказывающие, как изготовить и использовать наркотики. Но запрет не коснется художественных произведений, в которых описывается оправданная жанром информация
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. МВД России разработало критерии оценки информации о наркотиках в интернете, в соответствии с которыми сайты будут вносить в специальный реестр и блокировать. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемые критерии оценки информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений", - говорится в документе.

Всего разработано семь критериев:

  1. наличие информации о том, как изготовить и использовать наркотики и как работать с прекурсорами для изготовления наркотиков, но запрет не коснется художественных произведений, в которых описывается информация, оправданная жанром;
  2. публикация информации об условиях выращивания растений, содержащих наркотические вещества или их прекурсоры;
  3. наличие сведений о местах культивирования таких растений и местах их дикого произрастания, в том числе схемы проезда; 
  4. публикация информации, которая поможет уйти от уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотиков;
  5. наличие сведений о местах приобретения, ценах и способах получения наркотиков;
  6. наличие информации, направленной на формирование положительного образа производителей наркотиков и их продавцов, если это не относится к художественному произведению;
  7. публикация информации, которая вызывает интерес к изготовлению или распространению наркотиков.

Сайты, которые соответствуют хотя бы одному из вышеперечисленных критериев, планируется вносить в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".

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