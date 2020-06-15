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Пандемия коронавируса нового типа

Число смертей от коронавируса в Иране за сутки второй день подряд превышает 100 случаев

ТЕГЕРАН, 15 июня. /ТАСС/. Количество летальных случаев в Иране, вызванных коронавирусом, за сутки составило 113, общее число превысило 8,9 тыс. Об этом сообщила в понедельник глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Сима Садат Лари.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 449. Общее число заразившихся достигло 189 876", - приводит ее слова агентство ISNA. Лари добавила, что за последние 24 часа в Иране умерли 113 пациентов с коронавирусом, общее количество летальных исходов составляет 8 950.

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ИранПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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