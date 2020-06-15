Собянин: после переливания плазмы на поправку пошли 50% тяжелобольных с коронавирусом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Около половины тяжелобольных с коронавирусом пошли на поправку после переливания плазмы крови. Об этом сообщил в понедельник в ходе посещения отделения переливания крови городской клинической больницы №52 мэр Москвы Сергей Собянин.

"Как мне сказали доктора, 50% [зараженных коронавирусом] людей, которые уже практически с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку. Это здорово. Неожиданный поворот службы крови, которая всегда была необходима и спасала тысячи людей", - сказал мэр.

Он отметил, что Московская служба крови - одна из самых крупнейших в мире и самых эффективных, город сам себя обеспечивает необходимым для переливания крови. Также мэр поздравил горожан и медработников с Днем донора.

"Хотел поздравить с Днем донора и доноров, и врачей, и поблагодарить более 80 тыс. москвичей, которые каждый год сдают кровь, спасая больных, оказывая им огромное содействие в выздоровлении. Спасибо отдельное тем, кто сдает сегодня плазму крови с антителами, которые спасают людей от тяжелых случаев коронавируса. Спасибо докторам, которые создали службу крови, отделение в 52-й больнице одно из старейших в Москве, в этом году ему исполняется 50 лет", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, ежегодно в столице заготавливается свыше 160 тыс. л цельной крови, ежедневно в медицинские организации выдается около 200 л донорской крови. В 2019 году в медицинские организации города было передано более 42,8 тыс. л эритроцитсодержащих сред, более 51,9 тыс. лечебных доз тромбоконцентрата и около 30,4 тыс. л свежезамороженной плазмы. Кроме того, в прошлом году в Москве донорами стали порядка 86,7 тыс. человек, из которых более 83,3 тыс. человек - безвозмездные доноры. Впервые стали донорами около 38,4 тыс. человек.

"Больше доноров выбирают донации тромбоцитов, таких доноров в прошлом году было более 5,5 тыс. человек, ежегодный прирост составляет до 15%. За 2019 год было осуществлено более 186,2 тыс. донаций крови и ее компонентов. Такой объем позволяет полностью стабильно обеспечивать потребности медицинских организаций в качественных компонентах донорской крови", - заключили в пресс-службе.

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