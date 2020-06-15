В России разработали проект рекомендаций по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, планируется направлять на санаторно-курортное лечение для реабилитации после болезни. На данный момент специалисты подготовили проект временных клинических рекомендаций по медицинской реабилитации при новой коронавирусной инфекции, следует из ответа заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина на запрос депутата Госдумы Натальи Костенко, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256 утвержден порядок медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение. Данный порядок определяет основные принципы медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение. При этом медицинский отбор и направление больных, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, осуществляется на основании наличия медицинских показаний для санаторно-курортного лечения и отсутствия противопоказаний для его осуществления, - говорится в тексте. - По мнению главного внештатного специалиста по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаила Владимировича Никитина, пациенты, перенесшие пневмонию, вызванную вирусом SARS-CoV-2, могут направляться на санаторно-курортное лечение".

Пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией, с которой могут направить на санаторно-курортное лечение, может подпадать под "пневмонию, вызванную другими уточненными инфекционными возбудителями" и "вирусную пневмонию, не классифицированную в других рубриках" , указанных в приказе Минздрава РФ "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения".

При этом отмечается, что коронавирусное поражение легких сильно отличается от привычной бронхопневмонии и традиционные подходы к реабилитации этой категории пациентов не применимы. "По информации главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава России Галины Евгеньевны Ивановой, в настоящее время профессиональным сообществом по медицинской реабилитации (Союз реабилитологов России) подготовлен проект временных клинических рекомендаций по медицинской реабилитации при новой коронавирусной инфекции COVID-19. После утверждения данного проекта будут организованы мероприятия по подготовке необходимых специалистов", - следует из ответа.