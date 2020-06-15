Пострадавшим от паводка в Вологодской области выплачено еще 254 тыс. рублей компенсаций

ВОЛОГДА, 15 июня. /ТАСС/. Жителям Верховажского района Вологодской области, пострадавшим от весеннего половодья, выплачено 254 тыс. рублей компенсаций, еще на 748 тыс. рублей оказана помощь из аварийного центра. В двух районах области в связи с подтоплениями и аварийно-восстановительными работами продолжает действовать режим ЧС, в одном - режим повышенной готовности, сообщил в понедельник председатель регионального комитета гражданской защиты и социальной безопасности Александр Колычев.

"В Верховажском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы, режим чрезвычайной ситуации сохраняется. На 15 июня обследовано 68 домов, составлено 135 актов. Из резервного фонда администрации района выплачено 254 тыс. рублей компенсаций: 79 тыс. рублей - на оказание единовременной помощи, 175 тыс. рублей - за частичную утрату имущества первой необходимости. Аварийный центр оказал помощь гражданам на сумму в 748 тыс. рублей", - сообщил Колычев на оперативном совещании у губернатора.

Как сообщалось, на начало июня пострадавшим в Верховажье было выплачено более 500 тыс. рублей компенсаций.

По данным Колычева, несмотря на теплую погоду, уровень воды в водоемах снижается очень медленно. До сих пор подтоплены селения в Усть-Кубенском и Сокольском районах. Сложная обстановка сохраняется в селе Устье Усть-Кубенского района, где затоплена дорога к микрорайону Лесозавод, остаются подтопленными придомовые территории. Организован катер для перевозки людей к центру села и доставки продуктов питания, питьевой воды, топлива по заявкам граждан.

В границах микрорайона Лесозавод сохраняется режим ЧС. В Сокольском районе подтоплен низководный мост и 11 придомовых территорий. Организована доставка продуктов питания и воды, продолжает действовать режим повышенной готовности. "В связи с установившейся теплой погодой уровни воды продолжают снижаться, ситуация в целом стабилизируется", - сказал Колычев.

По данным ГУ МЧС по области, в целом в регионе в зоне подтопления остаются 56 приусадебных участков, 26 домов, один участок автодороги и один низководный мост. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил продолжить аварийно-восстановительные работы, деятельность комиссий по оценке ущерба и помощи пострадавшим.