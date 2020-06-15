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В СПбГУ учредили стипендию имени филолога Людмилы Вербицкой

На стипендию смогут претендовать студенты и аспиранты за высокие результаты в изучении русского языка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) учредил стипендию имени бывшего президента университета, филолога Людмилы Вербицкой, которая ушла из жизни в прошлом году. На стипендию смогут претендовать студенты и аспиранты за высокие результаты в изучении русского языка, сообщается на сайте вуза.

"В соответствии с планом мероприятий по увековечению памяти президента СПбГУ Л. А. Вербицкой учреждена стипендия имени профессора Л. А. Вербицкой для студентов и аспирантов университета любых направлений обучения, продемонстрировавших высокие результаты в области изучения различных аспектов русского языка", - говорится в сообщении. Ранее также ученый совет СПбГУ принял решение присвоить кафедре общего языкознания имя Людмилы Вербицкой.

Вербицкая умерла 24 ноября 2019 года на 84-м году жизни.

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