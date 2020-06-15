Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 23 июня

ПЕРМЬ, 15 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции, введенный в Пермском крае 2 апреля, продлен до 23 июня, при этом волонтерам разрешили проводить мероприятия по информированию граждан о предстоящем общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции. Также будет возобновлена выдача сертификатов на детский оздоровительный отдых, при этом лагеря по-прежнему остаются закрытыми, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса заместитель руководителя администрации губернатора края Мария Геворгян.

В конце мая режим самоизоляции продлевали до 8 июня, при этом жителям разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, работать непродовольственным магазинам с отдельным входом и общей площадью до 400 кв. м, салонам красоты и парикмахерским, многофункциональным центрам (МФЦ), мастерским по ремонту обуви, ателье. Затем режим самоизоляции продлили до 15 июня.

"Предлагается продлить срок действия установленных ограничений до 23 июня 2020 года. Предлагается разрешить проведение мероприятий по информированию граждан о проведении Всероссийского голосования по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ. Такие мероприятия могут проводиться исключительно волонтерами, прошедшими обучение и имеющими сертификат <...>. Проектом указа рекомендовано главам муниципальных образований Пермского края организовать выдачу сертификатов на отдых и оздоровление детей, которые дают право на частичную оплату путевки на территории Пермского края, работа должна быть организована дистанционно с 16 июня 2020 года", - сказала она.

По словам Геворгян, общая численность задействованных в информировании волонтеров на одной точке не должна превышать пяти, все они должны использовать средства индивидуальной защиты.

Как рассказала на заседании министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, с 10 июня в поликлиниках возобновлена выдача медицинских справок для абитуриентов и консультативная помощь узких специалистов, в том числе стоматологических поликлиник. С 15 июня возобновлено оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей, а с 22 июня медучреждения региона начнут проводить профилактические осмотры детей до года, обязательные предварительные медицинские осмотры абитуриентов и обследование детей перед госпитализацией, возобновится плановая стоматологическая помощь. С 1 июля возобновят работу в обычном режиме молочные кухни и будет восстановлена выездная работа донорской службы. "Узкие специалисты на базе взрослых и детских поликлиник планируют возобновить работу с 22 июня, то есть со следующего понедельника, мы выкладываем плановую запись на прием, шаг бирки будет увеличен в два раза для того, чтобы успеть обработать кабинет. В поликлинику мы будем пускать только при наличии масок и перчаток", - сказала Мелехова.

В Пермском крае зарегистрировано 2 755 случаев заражения коронавирусом, из них 68 за последние сутки. Ежесуточный прирост больных составил 2,5%, коэффициент распространения заболевания - 1,07. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в крае остается напряженной, так, на предыдущей неделе в регионе было зафиксировано рекордное число инфицированных - 93 и 107.