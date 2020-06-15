В Крыму возобновят работу автокинотеатров и механических аттракционов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Работу автокинотеатров и механических аттракционов разрешат в Крыму. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте", изменения будут внесены в соответствующий указ.

"В указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" будут внесены очередные изменения по ослаблению мер, принимаемых для противодействия новой коронавирусной инфекции. Так, учитывая пожелания граждан, разрешена деятельность автокинотеатров, а также снимаются ограничения по ОКВЭДам (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. ТАСС) "профессиональное образование" и "дополнительное образования". Кроме того, разрешается деятельность механических аттракционов, за исключением лабиринтов", - написал Аксенов.

Он уточнил, что поправки будут опубликованы на портале правительства Крыма в течение дня.

С 15 июня в Крыму открывается курортный сезон для местных жителей, отменен режим самоизоляции и обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе для приезжающих из других регионов России. При этом сохраняются ограничения для прибывших из-за границы. Также продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах. Туристов из других регионов страны на полуострове начнут принимать с 1 июля.

В республике за все время пандемии зарегистрировали 546 случаев новой коронавирусной инфекции. На сайте регионального Минздрава сообщается, что под медицинским наблюдением находятся 2 895 человек: дома - 1 781 человек, в стационарах - 276, изолированы в обсерваторы - 838. Лечение в медучреждениях Крыма проходят 168 человек, выписаны - 363, умерли - 17.