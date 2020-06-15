Голубев: парады Победы в Ростовской области могут пройти без зрителей, но с ветеранами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области назвал "близкой к нулю" вероятность проведения парада Победы в Ростовской области в присутствии зрителей. Об этом глава региона сообщил на заседании областного оперштаба, отметив, что с мест проведения торжественных мероприятий будет организована прямая трансляция.

"У нас впереди 24-е число, день парадов. Парады пройдут в городе Ростове и городе Новочеркасске <...>, вероятность проведения таких мероприятий с участием зрителей близка к нулю <...>, посмотрят в прямом эфире и в записи", - сказал Голубев.

Губернатор отметил, что ветераны Великой Отечественной войны будут приглашены на торжественные мероприятия, им будут обеспечены все необходимые условия. "Мы проведем парады, скорее всего, без зрителей, с участием ветеранов, это особая наша тема, <...> их нужно сопровождать, нужно обеспечить им комфортное пребывание <...>, под опекой будет каждый ветеран", - сказал он.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим. Позднее руководители ряда регионов объявили о переносе торжественных мероприятий из-за сложной эпидобстановки.

Ростовская область занимает шестое место по количеству выявленных случаев коронавируса среди населения. В регионе зарегистрирован 7 641 заразившийся коронавирусной инфекцией, из которых 2 979 выздоровели, 67 умерли. В тяжелом состоянии находятся 32 человека.