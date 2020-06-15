В Рязанской области из-за пандемии продлили действие регионального материнского капитала

ТАСС, 15 июня. Действие регионального материнского капитала продлили в Рязанской области из-за пандемии коронавируса. Об этом в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы с участием президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По данным правительства Рязанской области, право на получение регионального материнского капитала, который составляет более 72 тыс. рублей, имеют граждане, у которых родились дети в период с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года. Около 500 семей смогут получить его получить до 1 октября текущего года, ранее такая возможность была до 1 июля.

"Мы добавили региональные меры поддержки- прежде всего, это продление срока действия материнского капитала, это наши региональные выплаты тем безработным, кто даже с 1 января потерял работу, по 2 тыс. рублей на человека и по 2 тыс. рублей на ребенка, продуктовые наборы для нуждающихся школьников, детей - 40 тыс. было охвачено такой мерой поддержки, единовременные выплаты", - отметил Любимов.

О полученных федеральных мерах поддержки в связи с пандемией Владимиру Путину также рассказала рязанская семья Кузьминых, где воспитываются двое детей - родители уже получили на каждого ребенка единовременное пособие 10 тыс. рублей и сейчас оформляют ежемесячное пособие на младшую дочь. По словам главы семьи Виктора Кузьмина, эти деньги оказались "очень вовремя для семьи, потому что доходы "просели".

Семья Козловых из Омской области, где воспитываются пятеро детей, смогла воспользоваться несколькими новыми мерами поддержки - суммарно объем выплат составил около 120 тыс. рублей, которые родители планируют направить на сборы в школу и покупку двух путевок в спортивный лагерь.

Для многодетной семьи Балабановых из Уфы федеральные выплаты на детей также оказались очень кстати - папа Михаил Балабанов в кризис лишился работы, уже оформил пособие по безработице, единовременные выплаты пришли на двоих старших детей, вскоре деньги должны поступить и на младшего ребенка.