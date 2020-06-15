В Пермском крае появился ресурс для определения загрязненных участков угольного бассейна

ПЕРМЬ, 15 июня. /ТАСС/. Старший преподаватель кафедры картографии и геоинформатики Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Ольга Березина в рамках кандидатской диссертации создала ресурс, который поможет местным жителям и туристам находить и избегать наиболее загрязненные участки на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Геоинформационная система (ГИС) представляет собой карту с диаграммами, она создана на основе многолетних исследований, рассказала ТАСС геоэколог.

"ГИС достаточно визуально понятна. Мы ее старались делать так, чтобы любой человек с любыми базовыми знаниями мог посмотреть. Например люди, которые проживают на этой территории, могут видеть участки, которые загрязнены, источники загрязнения. Люди, которые возможно собираются на сплав, там же много рек для сплавов, чтобы они могли посмотреть по каким рекам не надо сплавляться, либо модули использовать. Там есть точки наблюдения за гидрохимическим составом и водными объектами, в том числе с показателями, которые превышают предельно допустимые концентрации в том или ином объекте", - сказала Березина.

С помощью ресурса пользователь может узнать и химический состав вод изливов, которые, по данным краевого Минприроды, сформировались из-за атмосферных осадков и притока подземных вод после прекращения деятельности шахт. Здесь содержатся данные о 20 изливах кислых шахтных вод, 11 загрязненных родников, более 100 породных отвалов, контуры которых нанесены по космическим снимкам сверхвысокого разрешения. С помощью визуального дешифрирования данных космической съемки и полевых исследований было выделено 17 участков с угнетенной растительностью общей площадью около 20 га. Значения концентраций загрязнений на территории Кизеловского угольного бассейна, по словам Березиной, близки к экологической катастрофе.

ГИС содержит информацию, полученную на основе многолетних исследований, которые проходили в рамках реализации научных проектов, поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований и Русским географическим обществом. Ресурс будет интересен не только широкому кругу лиц, но и специалистам, которые проводят мероприятия по восстановлению природной среды. Так, им уже пользуются сотрудники Минприроды региона. "Основная цель для чего ГИС была создана, это визуализация и анализ стратегических данных, включающий многолетние наблюдения по техническим составам и расходам, то есть за всеми источниками загрязнения Кизеловского угольного бассейна, все они позволяют получить наиболее полную и комплексную оценку состояния территории. Это первый опыт [создания] именно открытого сервиса с экологическими данными, который представлен в интернете", - сказала Березина.

Как сообщили ТАСС в Минприроды региона, в 2001 году завершились работы по закрытию угольных шахт КУБа, после прекращения деятельности шахты начало затапливать. Тогда же и начались восстановительные мероприятия. В 2018-2019 годах проведены исследования состояния Кизеловского угольного бассейна и разработана программа мероприятий, направленных на уменьшение изливов кислых шахтных вод, она находится на рассмотрении в Минэнерго России. "Программа предусматривает реализацию мероприятий по тампонажу горных выработок, строительству нагорных канав для отвода поверхностного стока, возведение перемычек, что обеспечивает уменьшение общего излива шахтных вод на 40%", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

О Кизеловском угольном бассейне

Кизеловский угольный бассейн (КУБ) входит в состав Западно-Уральского угольного бассейна, вытянут на 150 км от севера к югу - города Александровска до города Лысьвы, площадь бассейна около 200 кв. км. Пласты каменного угля залегали среди терригенных отложений визейского яруса нижнего карбона, представленных в основном песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Наличие угля в КУБе было установлено в 1783 году, а добыча началась с 1797 года, в конце 1950 годов здесь было добыто максимальное количество угля - 12 млн тонн в год. В конце 1990-х годов из-за нерентабельности началась ликвидация шахт.