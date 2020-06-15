СИЗО в Ростове-на-Дону закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус у заключенных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Следственный изолятор в Ростове-на-Дону переведен на особый режим в связи с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией у пяти заключенных, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Ростовской области.

"В СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области выявлены пять случаев подозрения на новую коронавирусную инфекцию среди лиц, содержащихся под стражей, <...> приостановлен прием посылок и передач, прием и перевод из СИЗО-5 в другие учреждения <...> подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Личный состав СИЗО переведен на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящий момент пациенты находятся в медчасти СИЗО. Уточняется, что болезнь протекает в бессимптомной форме. Также в учреждении проводится тестирование всех контактных лиц.

Ранее в двух исправительных колониях Ростовской области были приняты аналогичные ограничительные меры. Сообщается, что в ИК-2 региона карантин был введен из-за заражения сотрудника учреждения новой коронавирусной инфекцией.

Руководитель Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев ранее отметил очаговую тенденцию распространения COVID-19 в регионе. Глава ведомства заявил, что на сегодняшний день в области насчитывается 23 очага заболеваемости.

В регионе, по данным федерального штаба, зарегистрировано 7 641 зараженный коронавирусной инфекцией, из которых 2 979 выздоровели, 67 умерли. В тяжелом состоянии находятся 32 человека.