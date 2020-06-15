В Судане нашли массовое захоронение 1998 года

ТАСС, 15 июня. Массовое захоронение, которое датируется 1998 годом, обнаружено близ столицы Судана Хартума. Об этом, как сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Кудс", заявил в понедельник генеральный прокурор страны Тадж аль-Хибер.

По его словам, "специальная комиссия, в состав которой вошли эксперты различных направлений", вскрыла недалеко от Хартума "братскую могилу". Все обнаруженные тела, уточнил аль-Хибер, были захоронены единовременно в 1998 году.

Генпрокурор Судана не назвал точное число тел, которые были найдены в указанном захоронении.

Недалеко от места его обнаружения, в населенном пункте Аль-Ильфун (приблизительно в 40 км к юго-востоку от Хартума), в 1998 году находился лагерь подготовки новобранцев суданской армии. Именно к тому времени относится попытка побега из указанного военного лагеря нескольких десятков молодых солдат. До сих пор их судьба оставалась неизвестной.

В 1998 году суданские власти, управляемые свергнутым в апреле 2019 года президентом Омаром аль-Баширом, заявили, что 55 новобранцев из лагеря в Аль-Ильфуне утонули в реке Нил при невыясненных обстоятельствах.