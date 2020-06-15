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Башкирия направила в Карачаево-Черкесию средства индивидуальной защиты для медиков

Средства защиты распределят между медицинскими учреждениями республики

ЧЕРКЕССК, 15 июня. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хибиров направил в Карачаево-Черкесскую Республику средства индивидуальной защиты для медиков, в том числе 200 тыс. масок и 20 тыс. защитных костюмов. Об этом в понедельник сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории КЧР.

"Глава Республики Башкирия Радий Хибиров отправил в Карачаево-Черкесию крупную партию средств индивидуальной защиты: 200 тыс. медицинских масок, 20 тыс. комплектов защитных костюмов, а также дезинфицирующие средства", - сообщили в оперштабе.

Самолетом уже доставлена часть груза, вторую часть доставит транспортная компания. Прибывшие из Башкирии средства защиты будут распределены между медицинскими учреждениями республики.

Ранее глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 22 июня. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 99 случаев заражения коронавирусом, всего в республике зафиксировано 2 255 случаев инфицирования, 675 жителя выздоровели, десять пациентов умерли.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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