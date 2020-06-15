Последствия утечки нефтепродуктов на месторождении в НАО ликвидированы

ТАСС, 15 июня. Последствия утечки нефтесодержащей жидкости на Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) ликвидированы силами компании "Полярное сияние", которая является пользователем промысла. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО.

"Пользователь промысла произвел работы собственными силами, без привлечения МЧС и спасательных формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители компании-недропользователя уложились в оговоренные сроки, выполнив все работы 14 июня. "Результат мы проверим в рамках работы межведомственной группы, в состав которой, помимо сотрудников ведомства, входят представители Росприроднадзора, прокуратуры и Ростехнадзора", - сказал руководитель департамента Альберт Чабдаров, слова которого приводятся в сообщении.

Разгерметизация скважины номер 6 Дюсушевского нефтяного месторождения была обнаружена 8 июня в 8:45 утра. По данным ООО "Полярное сияние", разлилось около 10 тонн нефтесодержащей жидкости с обводненностью 90%, концентрация нефти - порядка 1 тонны. К аварии привела коррозия трубопровода. В результате жидкость с нефтью вылилась за пределы промышленной площадки на ближайший участок земли.

Временно исполняющий обязанности губернатора НАО Юрий Бездудный поручил тщательно проверить результы работы по ликвидации последствий разлива. "Прошу вас держать ситуацию на контроле в части нанесенного вреда природе и доложить по итогам проверки, - сказал он.