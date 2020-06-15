В Сербии ожидают, что Путин посетит церемонию освящения храма святого Саввы в Белграде

БЕЛГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Власти Сербии ожидают, что президент России Владимир Путин примет участие в церемонии освящения сербского храма св. Саввы в Белграде. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба сербского президента по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Президент [Владимир] Путин подтвердил, что снова посетит Сербию чтобы присутствовать на государственной церемонии освящения храма св. Саввы, и подчеркнул, что Россия будет поддерживать интересы Сербии, а также защищать интересы Сербской православной церкви. Президент [Александар] Вучич сказал, что для него будет честью снова принять Путина, особенно по такому праздничному поводу, так как Россия внесла неоценимый вклад в завершение крупнейшего православного храма в Сербии, сделав его одним из символов близости двух стран и народов", - говорится в сообщении.

Вучич также выразил удовольствие в связи с предстоящим 18 июня визитом в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова. Кроме того, президентская пресс-служба сообщила, что президент Путин "выразил уверенность в победе партии, которой руководит Вучич на предстоящих выборах (21 июня - прим. ТАСС) и пожелал ему личных и политических успехов".

Ранее сербские СМИ неоднократно сообщали, что визит Владимира Путина в Сербию состоится в октябре 2020 года. Ожидается, что он может совпасть с датой освобождения Белграда от нацистов - 20 октября. В это же время планируется освящение храма св. Саввы, строительство которого продолжалось около 100 лет. Приглашение посетить Белград было озвучено Вучичем 4 декабря 2019 года на встрече двух президентов в Сочи.

Ранее в ходе своего визита в Сербию в январе 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил о выделении Россией дополнительных средств на строительство храма. По словам российского лидера, размер помощи составит €5 млн. По поручению президента РФ, с 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства собора. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии.

Площадь собора составляет 7 570 кв. м, диаметр купола - 35 м, а высота достигает 65 м. По преданию, храм было решено возвести еще в 1594 году на месте сожжения турками мощей Святого Саввы. Строительство началось в 1894 году, но долгие годы ушли на планирование и согласование, к самой постройке приступили в 1935 году. Вторая мировая война прервала строительство, которое было возобновлено лишь в мае 1986 года. Купол был завершен в 1989 году, а в 2004 году состоялось официальное открытие еще не полностью законченного храма.