ABC: Трамп оспорит в суде публикацию мемуаров Болтона в их нынешнем виде

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Администрация США предпримет в ближайшие дни попытку через суд не допустить публикации в ее нынешнем виде книги бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, администрация Трампа направит в федеральный суд ходатайство о том, чтобы не публиковать эти воспоминания в их нынешнем виде. С точки зрения Белого дома, в подготовленной к изданию версии книги все еще много секретных данных, не предназначенных для широкой публики. Соответственно администрация будет настаивать на внесении должных изменений в мемуары, после чего их можно публиковать.

Книга Болтона должна была выйти в свет в марте, однако ее публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что она перенесена на 23 июня. Бывший помощник президента США по национальной безопасности согласился дать ABC интервью накануне начала продаж мемуаров. Интервью запланировано на 21:00 21 июня (04:00 мск 22 июня).

Доподлинно известно, что воспоминания носят нелицеприятный характер по отношению к Трампу. Издательство Simon and Schuster в минувшую пятницу опубликовало предисловие к книге, согласно которому, Болтон сравнивает подход главы Белого дома к внешней политике со сделками с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США.

Как сообщала в январе газета The New York Times, в тексте рукописи Болтона говорилось о том, что Трамп в августе прошлого года якобы выражал желание продолжать блокировать военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Совет национальной безопасности 23 января направил адвокату Болтона Чарльзу Куперу уведомление о том, что новая книга экс-помощника президента США по национальной безопасности содержит сведения, составляющие государственную тайну, и потому не может быть опубликована в ее нынешнем виде. Копия данного документа была предоставлена корреспонденту ТАСС в Вашингтоне представителем Белого дома.

Трамп отправил Джона Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер заявил, что тот совершал серьезные ошибки.