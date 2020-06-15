Администрация "Лидеров России" запросила Twitter о причинах блокировки аккаунта проекта

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Администрация конкурса управленцев "Лидеры России" направила запрос соцсети Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба конкурса.

"В администрации конкурса удивлены подобным действием со стороны социальной сети", - отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что аккаунт в Twitter платформы "Россия - страна возможностей", флагманским проектом которой являются "Лидеры России", и конкурса "Лидеры России. Политика" заблокированы не были.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах, второй проходил в 2018-2019 годах и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. 4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Особенностью конкурса этого года является проведение испытаний по трем специализациям - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Администрация Twitter сообщила 12 июня, что заблокировала более 32 тыс. учетных записей, якобы связанных с пользователями из России, Китая и Турции. Представители Twitter утверждают, что эти аккаунты были связаны с властями указанных стран и задействовались в "информационных операциях". В заявлении говорится, что это нарушает правила соцсети. По версии представителей Twitter, 23 750 из указанных учетных записей связаны с пользователями из Китая, 7 340 - из Турции, 1 152 - из России. Администрация соцсети утверждает, что аккаунты применялись для распространения материалов, которые якобы были выгодны для властей этих стран.