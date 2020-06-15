Пермский робот будет консультировать пассажиров в аэропорту Стамбула

ПЕРМЬ, 15 июня. /ТАСС/. Робот пермской компании "Промобот" приступает к работе в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в турецком Стамбуле, он будет консультировать пассажиров, отвечать на их вопросы и помогать сориентироваться в терминале. Дроид говорит на пяти языках - русском, английском, турецком, арабском и испанском, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании.

"Робот в аэропорту оборудован сканером билетов: он помогает найти выход на посадку или сориентироваться в терминале, рассказывает о правилах поведения и безопасности, помогает вызвать такси. На роботе также установлены датчики препятствий, разработанные в России специально для автономной работы сервисного робота: благодаря ним промобот свободно передвигается, избегая препятствия даже в местах повышенного скопления людей, таких как аэропорт", - сказано в сообщении.

По словам директора по развитию и сооснователя "Промобот" Олега Кивокурцева, роботы компании уже работают в аэропортах США, Чили, московском Внуково. Как отмечает официальный представитель компании в Турции Сельчук Йаран, аэропорт имени Сабихи Гёкчен обслуживает около 30 млн пассажиров в год, он считается одним из самых загруженных аэропортов Европы, а цифровизация поможет справиться с высокой нагрузкой и освободить персонал от рутинной работы. "Как правило, пассажиры в аэропорту задают идентичные вопросы, и робот исключает все ошибки человеческого фактора: он не нагрубит, будет вежлив и никогда не забудет важную информацию", - говорит Йаран.

11 июня Турция возобновила международные рейсы из аэропортов Стамбула и Анкары после 2,5 месяцев перерыва из-за пандемии коронавируса. Из аэропорта Стамбула пассажиры могут улететь в Амстердам, Дюссельдорф, Франкфурт, Берлин, Штутгарт, Мюнхен и Лондон, а из международного аэропорта Эсенбога в Анкаре - в Берлин. Постепенно число направлений будет расти.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе. Роботы трудятся более чем в 30 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников, все продукты компании производят и разрабатывают в России.