В Апатитах возобновил работу аэропорт, ранее закрытый из-за коронавируса

МУРМАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Аэропорт Хибины в городе Апатиты Мурманской области, приостанавливавший с апреля работу, возобновил прием самолетов. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор авиаузла Светлана Скопина.

"Аэропорт Хибины возобновил работу", - сказала она. На сайте аэропорта размещена информация о прибытии в Апатиты в понедельник двух рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга и об отправлении из Апатитов в понедельник трех рейсов: одного - в Москву и двух - в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что решение о закрытии аэропорта, расположенного в зоне выявленного очага коронавируса, было принято властями региона из соображений безопасности. В Апатитах и Кировске был выявлен первый в Мурманской области очаг коронавируса, с 29 марта в эти города ограничили въезд, с 5 апреля также ввели ограничения на выезд, которые продолжают действовать.

Как сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом, проезд в аэропорт разрешен гражданам, которые имеют на руках авиабилет или электронное согласование на проводы или встречу пассажиров.

Аэропорт Хибины принимает рейсы авиакомпаний "Северсталь", S7 Airlines из Санкт-Петербурга, Москвы и Череповца. Он расположен в центре Кольского полуострова, на территории административного района города Апатиты Мурманской области, в 32 км от Кировска. Расстояние от аэропорта до Мурманска не превышает 200 км.