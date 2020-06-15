Трамп намерен 16 июня подписать указ, направленный на реформу полиции

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен во вторник подписать "всеобъемлющий" указ, касающийся реформы полиции страны. Как сообщил в понедельник пресс-пул Белого дома, американский лидер рассказал об этом журналистам.

Отвечая на вопрос о том, когда будет подписан указ, глава государства отметил: "Я предпочел бы приберечь его до завтра [16 июня]". "У нас будет несколько решений. <...> Нам нужны замечательные люди в нашей полиции", - отметил президент во время круглого стола в Белом доме, который был посвящен американским пенсионерам.

В качестве цели постановления он указал поддержание правопорядка. "Это также касается справедливости и безопасности. Я думаю, он [указ] будет весьма всеобъемлющим", - добавил Трамп. Он не стал прогнозировать, сможет ли Конгресс принять законопроект о реформе полиции.

Американский лидер назвал ужасной ситуацию вокруг использования полицейским оружия в Атланте (штат Джорджия), где 12 июня вечером был смертельно ранен при задержании темнокожий местный житель Рейшард Брукс, после чего в городе начались акции протеста. "Это вызвало серьезную обеспокоенность", - сказал он.

На прошлой неделе пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни сообщила, что Трамп завершает процесс разработки предложений по реформированию полиции страны.

О ситуации вокруг реформы полиции

Ранее Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов не будут распускать полицию или сокращать ее финансирование. Призывы урезать финансирование полиции часто звучат во время протестов, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Демократы Конгресса США представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.