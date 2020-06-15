Власти Коми отказались от планов проведения в июне шествия к 75-летию Победы

СЫКТЫВКАР, 15 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми приняли решение не проводить праздничное шествие в честь 75-летия Великой Победы 24 июня из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

"Мы все-таки приняли непростое решение и не будем проводить Парад Победы в Сыктывкаре 24 июня в честь 75-летия Великой Победы. Основная причина в том, что на такое большое мероприятие соберется много народа, и совершенно точно мы после такого массового скопления людей прогнозируем новую вспышку заболевания. Делать этого нельзя и потому, что основные виновники торжества - это наши дорогие ветераны, повергать их жизнь опасности мы не имеем никакого права. А проводить парад без них, тогда это уже не Парад Победы. Поэтому оставляем надежду и желание провести Парад Победы в сентябре, когда уровень заболеваемости снизится", - сказал Уйба в своем обращении к жителям региона, оно размещено на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

По информации управления Роспотребнадзора по региону, на 15 июня подтверждено 2352 зараженных коронавирусом, прирост за сутки составил 86 случаев. Выздоровели 1026 человек, умерли 28. Среди новых зараженных 42 случая выявлены в Воркуте, 17 - в Усинске, добавил врио главы республики. Ранее он сообщал, что последние недели основной прирост зараженных фиксируется среди шахтеров Воркуты и членов их семей и среди вахтовиков в Усинске.