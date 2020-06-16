Студенты госуниверситета в КЧР подключились к контролю за соблюдением масочного режима

ЧЕРКЕССК, 16 июня./ТАСС/.Сотрудники и волонтеры ситуационного центра, созданного при Карачаево-Черкесском государственном университете У.Д. Алиева, участвуют в акции "Безопасность окружающих - твоя ответственность", в рамках которой жителям Карачаевска бесплатно раздают маски и дезинфицируют руки. Об этом ТАСС в понедельник рассказал ректор Карачаево-Черкесского государственного университета У.Д. Алиева Таусолтан Узденов.

В понедельник в регионе сообщили о продлении режима самоизоляции по 22 июня. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. Невозможность снятия ограничительных мер объясняется ростом числа зараженных в республике, а также несоблюдением жителями режима самоизоляции.

"Волонтеры, студенты и работники ситуационного центра, созданного при КЧГУ, объясняют гражданам, которые пренебрегают мерами безопасности, о необходимости соблюдать все меры предосторожности, а также вручают им маски и дезинфицируют руки. Сегодня они уже раздали более 2 000 масок. Планируем продолжать акцию до тех пор, пока будет необходимость прививать культуру безопасности гражданам", - рассказал собеседник агентства.

Узденов отметил, что в акции участвуют 20 человек. Всего в ближайшие дни планируется раздать не менее 20 000 масок. "В понедельник с утра до вечера работали пять групп, с завтрашнего дня увеличим количество групп вдвое", - добавил он. Акция "Безопасность окружающих - твоя ответственность" проходит на улицах города Карачаевска в местах массового скопления людей.

По мнению ректора КЧГУ, необходимость в проведении такой акции есть не только в Карачаевске, но и по всей республике. "Сегодня очень много делается властями, общественными и религиозными организациями. Но как бы мы ни работали в плане открытия новых больниц и их оснащения, если население не будет соблюдать элементарные меры безопасности, то ни одна система здравоохранения не сможет справиться с ситуацией. Здесь должен быть системный подход", - подчеркнул Узденов.

Помощь вуза во время пандемии

С момента введения в республике режима самоизоляции, в КЧГУ начали предпринимать различные меры поддержки для студентов и работников. Так, все студенты очного отделения получили единовременную выплату в 3 тыс. рублей, дети-сироты - по 10 тыс. рублей, проживающие в общежитии вуза студенты освобождены от платы за проживание до конца учебного года. Около 1,5 тыс. иногородних студентов, которые во время режима самоизоляции остались в Карачаевске, получают бесплатные наборы продуктов и дезинфицирующих средств и средств защиты на весь период самоизоляции. Студентам, которые обучаются на платной основе, представлены финансовые каникулы.

Работники, которые на данный момент все же находятся в здании вуза, получают заработные платы в двойном размере, также их обеспечивают бесплатными средствами защиты. Работники пенсионного возраста, бывшие сотрудники вуза, которые оказались в сложной ситуации, получают бесплатную продуктовую помощь, средства бытовой химии и индивидуальной защиты. Специально созданный при университете Фонд поддержки студентов и работников закрыл долги представителей университета перед всеми продуктовыми магазинами и аптеками города.

О ситуации с коронавирусом в регионе

За последние сутки в республике выявили 99 случаев заражения коронавирусом, всего в республике зафиксировано 2 255 случаев инфицирования, 675 жителей выздоровели, 10 пациентов умерли.