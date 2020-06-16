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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Более 350 человек вылетают рейсом "Аэрофлота" из Нью-Дели в Россию

По данным посольства, в столице Индии еще остаются около 100 россиян, выразивших желание вернуться на родину

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июня. /ТАСС/. Более 350 пассажиров зарегистрировались во вторник на рейс "Аэрофлота" из Нью-Дели в Москву. Как сообщил журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров, уже идет посадка на самолет.

"Зарегистрирован 351 пассажир, в их числе шестеро маленьких детей. Большинство вылетающих - российские граждане, но также есть граждане Индии, Афганистана, Финляндии, Белоруссии и Украины", - сказал Федоров.

Он отметил, что это уже четвертый рейс, организованный "Аэрофлотом" из индийской столицы для вывоза российских граждан, застрявших из-за пандемии коронавирусной инфекции. По словам дипломата, в Нью-Дели еще остаются около 100 россиян, выразивших желание вернуться на родину.

Теги
ИндияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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