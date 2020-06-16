В Хабаровском крае произошла вспышка коронавипуса в центральной больнице Вяземского района

ХАБАРОВСК, 16 июня. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом выявили в центральной районной больнице в городе Вяземский в Хабаровском крае. Об этом сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения региона Александр Витько.

"В центральной районной больнице Вяземского произошел занос [коронавирусной] инфекции в терапевтические отделения. Были выявлены несколько человек. Больница закрыта на двухнедельный карантин", - сказал Витько.

Часть пациентов, нуждающихся в терапевтическом лечении, направили в медучреждение Бикинского района, уточнил Витько. "Мы ежедневно на связи с главным врачом больницы Вяземского, он выполняет все предписания Роспотребнадзора", - сказал Витько.

По данным администрации Вяземского района за прошлые сутки, в районе зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Хабаровском крае, по информации регионального правительства, с начала пандемии зарегистрировали 3 083 случая коронавирусной инфекции, из них свыше 1,4 тыс. человек выздоровели, 19 пациентов умерли.