На Камчатке заработал шестой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июня. /ТАСС/. Бывший военный госпиталь в городе Елизово на Камчатке перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, он стал шестым медучреждением подобного типа на полуострове, сообщается на сайте регионального правительства.

"Пустовавшее на протяжении двух лет здание удалось вернуть к жизни буквально за 20 дней. В госпитале сделан косметический ремонт. Сейчас идет завоз медикаментов, систем индивидуальной защиты, расходных материалов и необходимого для работы врачей и медперсонала оборудования. В общей сложности этот ковид-госпиталь рассчитан на 170 коек", - говорится в сообщении.

Госпиталь сосредоточится на долечивании тех инфицированных, которые уже прошли основной курс в других медучреждениях. Первые 30 человек поступят в палаты во вторник. Таким образом, в настоящий момент на полуострове работают шесть медучреждений, перепрофилированных во время пандемии в ковид-госпитали.

На Камчатке зарегистрировано более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 461 человек выздоровели, 33 пациента умерли. По данным краевого Минздрава, 12% всех заразившихся коронавирусом на Камчатке - работники медучреждений.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев также поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников. В регионе уже работают медики из Хабаровска, Владивостока, Москвы.