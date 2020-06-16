Правительство утвердило мероприятия, направленные на поддержку волонтерской деятельности

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло изменения в план мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

Согласно утвержденным изменениям, план мероприятий до 2025 года дополнен разделом "Формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности".

В число мероприятий вошли создание условий для вовлечения граждан в добровольческую деятельность, реализация мер поощрения и поддержки волонтеров, поддержка деятельности существующих волонтерских организаций, развитие международных волонтерских программ, направленных на популяризацию среди молодежи из иностранных государств русского языка, литературы и российской культуры.