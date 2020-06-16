Эксперт: больницы Петербурга смогут вернуться к плановой работе не раньше начала июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Процесс возобновления плановой работы федеральных и региональных клиник Петербурга, а также восстановления работы стационаров, перепрофилированных под коронавирус, начнется не раньше июля. Об этом ТАСС сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик РАН Евгений Шляхто.

"Запланировано возобновление плановой работы федеральных и региональных медорганизаций по оказанию первичной и специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. При постепенном переводе перепрофилированных стационаров в штатный режим будет сохранена необходимая коечная мощность для лечения COVID-19. По предварительным прогнозам, которые основаны на статистических данных, это будет реализовано не ранее 1 июля 2020 года", - рассказал глава рабочей группы. Он добавил, что восстановление работы стационаров, перепрофилированных под оказание помощи зараженным коронавирусом, будет проводиться строго с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Как отметил Шляхто, поликлиники в городе не прекращали работу. По его словам, на них значительно возросла нагрузка, но продолжается консультирование пациентов, обеспечение льготными препаратами, в том числе с привлечением волонтеров и социальных служб. "Сейчас, согласно документу, подписанному главным санитарным врачом по Петербургу, поликлиники и другие амбулаторные медицинские учреждения организуют работу с приоритетом оказания медпомощи на дому. Возобновления работы поликлиник в полном объеме следует ожидать исходя из анализа текущей ситуации по коронавирусной инфекции", - отметил академик.

Кроме того, как рассказал глава рабочей группы, уже разработаны и внедряются поэтапные планы выхода из карантина стоматологических поликлиник, а также активизируется работа амбулаторных онкологических центров.

Помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в Петербурге сейчас оказывают 23 медицинских учреждения, в их числе городские и федеральные. Плановую госпитализацию в стационары приостановили из-за пандемии согласно постановлению главного санитарного врача Санкт-Петербурга от 23 марта. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщал, что в первую очередь к плановой работе вернутся федеральные стационары, те, которые были перепрофилированы для работы с новой коронавирусной инфекцией. Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную помощь.

По последним данным, в Петербурге выявили 21 047 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 9 971 человек, это 47% от общего числа. За последние сутки выписали 232 человека, а также зафиксировали 234 новых случая. Всего умерли 689 человек, за последние сутки - 54.