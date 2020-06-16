Глава АСИ: только 12% россиян за три года посетили национальные парки и заповедники

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Только 12% жителей России за последние три года посетили национальные парки и заповедники из-за дорогих пакетных решений, отсутствия информации об объектах и недостатках инфраструктуры. Об этом сообщила во вторник генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на онлайн-конференции в ТАСС.

"Только 12% населения за последние три года посетили национальные парки и заповедники", - сказала она. В презентации к конференции приводился пример США, где каждый житель посещает национальные парки в среднем четыре раза в год.

По словам Чупшевой, одним из сдерживающих факторов для развития туризма в данной сфере являются "дорогие пакетные решения" и их недостаточность, особенно в сфере экологического туризма. Еще одной причиной она назвала отсутствие информации о таких турах. И третьей проблемой - состояние инфраструктуры, в том числе дорожной.

"Кроме того, ряд федеральных ограничений не позволяли все это время серьезно подходить к этому вопросу. До сих пор национальные парки и заповедники выполняли больше охранительную функцию, нежели были направлены на туризм. Поэтому сейчас стоит задача показать, как можно привлекать туристов, но нужно подходить индивидуально к каждому парку, чтобы не навредить природе", - добавила глава АСИ.

На конференции был дан старт первому Всероссийскому конкурсу на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Конкурс стал частью комплексной работы по развитию экотуризма, проводимой АСИ для решения масштабных задач национального проекта "Экология" и стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года.

Итогом конкурса должно стать создание десяти пилотных туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых и прилегающих к ним природных территорий. Проект поддержали Минприроды, Минэкономразвития, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Ростуризм.