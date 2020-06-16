Опрос: большинство россиян понимают роль ограничительных мер в период пандемии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Большинству россиян (63%) понятны объяснения властей, призывающих в период пандемии оставаться дома, носить маски и соблюдать другие ограничительные меры. При этом, по данным опроса, проведенного Социологическим антикризисным центром, 64% респондентов получали информацию от властей из тех же каналов, из которых обычно получают новости.

55% россиян отметили, что за период пандемии им больше всего запомнились выступления президента России Владимира Путина. В то же время многие заявили и о том, что запоминающимися были выступления губернаторов их регионов, а также премьер-министра Михаила Мишустина.

По данным интервью, именно на Путина "как на персонифицированную федеральную власть было направлено основное внимание, ожидание решений", отметили исследователи. "Губернаторы воспринимаются как исполнители на местах, которым была дана возможность выбора мер. И от их решений непосредственно зависела жизнь регионов, что и обеспечило внимание и запоминаемость", - следует из материалов опроса.

Более чем половине респондентов (56%) было достаточно информации от официальных лиц, 54% нашли предпринимаемые меры обоснованными, а 49% отметили, что информация поступала им своевременно.

Среди источников информации для россиян лидировали социальные сети, из них получали сведения 57% участников опроса. Далее по популярности следуют федеральные телеканалы (43%), местные телеканалы (24%), федеральные новостные издания (23%) и специализированные официальные сайты, посвященные коронавирусу (22%).

Опрос был проведен онлайн на базе исследовательской платформы Mail.ru Group. В нем приняли участие 2,5 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.

О центре

Социологический антикризисный центр открыт в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии численностью более 1 млн человек, и Центра социального проектирования "Платформа", специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов. Цель центра - более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят в том числе в связи с пандемией коронавируса.