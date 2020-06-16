Около 2 млрд рублей выделено на поддержку СМИ в 2020 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Два миллиарда рублей из федерального бюджета предусмотрено в 2020 году на поддержку средств массовой информации (помимо государственных СМИ), а также издательств и мероприятий в сфере электронных и печатных СМИ. Об этом во вторник сообщил руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, выступая в рамках видеоконференции "Работа СМИ в экстремальных условиях пандемии и самоизоляции".

"В этой сумме (2 млрд рублей) учтены гранты на поддержку социально значимых проектов на ТВ, радио, в интернете, в периодических печатных изданиях. Финансирование от агентства получат около 700 газет и журналов, 150 телекомпаний, 300 издательств", - сказал он, уточнив, что особое внимание уделяется региональным компаниям. Сеславинский также рассказал, что в рамках госпрограммы "Доступная среда" выделено более 200 млн рублей для выпуска периодики и книг для инвалидов по зрению.