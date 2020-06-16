Эксперт: роста числа пациентов с онкологическими болезнями в РФ после пандемии не будет

"Я не ожидаю как значимого увеличения числа заболевших, так и резкого сдвига в сторону увеличения смертности от онкологических заболеваний", - сказал Стилиди, возглавляющий Национальный медицинский исследовательский центр им. Н. Н. Блохина, во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, после снятия ограничений в стране онкологи могут столкнуться с ростом числа пациентов, которые не обращались за помощью в период самоизоляции. "Но поскольку срок небольшой - 2-2,5 месяца - [действия] таких жестких мер, я не ожидаю взрывного характера, массовых каких-то обращений, с которыми не справилась бы наша служба. Да, с некоторой нагрузкой придется работать врачам в поликлиниках первичной медпомощи, в онкологических диспансерах субъектов РФ, но <...> взрывного характера я не ожидаю", - пояснил он.

"Если бы [такие жесткие] меры продлились бы еще, скажем, три месяца или полгода, тогда такой вопрос был бы правомочен. Сейчас я предполагаю, что служба справится с тем потоком пациентов, который к нам будет обращаться", - заключил Стилиди.