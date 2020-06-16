Власти Архангельской области не будут проводить в июне мероприятия в честь 75-летия Победы

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области приняли решение не проводить 24 июня торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил руководитель регионального оперативного штаба Артем Вахрушев.

"24 июня в Архангельске и Архангельской области решили не проводить торжественные мероприятия. На сегодня рассматривается возможность проведения торжественных мероприятий в наш общий праздник, День Военно-морского флота, 26 июля, если не ошибаюсь, последнее воскресенье июля. Этот день, при соответствующей эпидобстановке, рассматривается как день для проведения торжественных мероприятий", - сказал Вахрушев на онлайн-брифинге регионального оперштаба.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 3 912 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1 066 пациентов выздоровели и выписаны. За последние несколько дней фиксируется значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом в Северодвинске, рост заболеваемости в городе в 2,8 раза выше, чем на остальных территориях региона. Всего в городе заразились более 1,7 тыс. человек, из них более 1,2 тыс. - сотрудники судостроительных предприятий. С 6 июня власти Архангельской области ограничили въезд и выезд из города.